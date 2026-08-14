FRIBRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC 'FINBANK'

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC 'FINBANK'

Adresa pobočky

BESKUDNIKOVSKY BOULEVARD 36-1

Kód pobočky

FRIBRUMMXXX

Název banky

JSC 'FINBANK'

Město

MOSCOW

FRIBRUMMXXX

Banka JSC 'FINBANK' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC 'FINBANK'

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Pobočky JSC 'FINBANK'

FRIBRUMMXXX

BESKUDNIKOVSKY BOULEVARD 36-1, MOSCOW, 127247

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.