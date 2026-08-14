FPBPMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST PRIVATE BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST PRIVATE BANK LIMITED

Adresa pobočky

619-621 MERCHANT STREET, PABEDAN

Kód pobočky

FPBPMMMYXXX

Název banky

FIRST PRIVATE BANK LIMITED

Město

YANGON

FPBPMMMYXXX

Banka FIRST PRIVATE BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST PRIVATE BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST PRIVATE BANK LIMITED.

Pobočky FIRST PRIVATE BANK LIMITED

FPBPMMMYXXX

619-621 MERCHANT STREET, PABEDAN, YANGON, 11182

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.