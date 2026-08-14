FOJSRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FORA-BANK AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FORA-BANK AO

Adresa pobočky

ZUBOVSKIJ BULVAR 25

Kód pobočky

FOJSRUMMXXX

Název banky

FORA-BANK AO

Město

MOSCOW

FOJSRUMMXXX

Banka FORA-BANK AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FORA-BANK AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky FORA-BANK AO.

Pobočky FORA-BANK AO

FOJSRUMMXXX

ZUBOVSKIJ BULVAR 25, MOSCOW, 119021

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.