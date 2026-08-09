FIQBIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST IRAQI BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST IRAQI BANK

Adresa pobočky

33 ARASAT AL HINDIA

Kód pobočky

FIQBIQBAXXX

Název banky

FIRST IRAQI BANK

Město

BAGHDAD

FIQBIQBAXXX

Banka FIRST IRAQI BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST IRAQI BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST IRAQI BANK.

Pobočky FIRST IRAQI BANK

FIQBIQBAXXX

33 ARASAT AL HINDIA, BAGHDAD, 00964

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.