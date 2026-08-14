FGBLLYLTXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST GULF LIBYAN BANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST GULF LIBYAN BANK

Adresa pobočky

SIKKA STREET

Kód pobočky

FGBLLYLTXXX

Název banky

FIRST GULF LIBYAN BANK

Město

TRIPOLI

FGBLLYLTXXX

Banka FIRST GULF LIBYAN BANK není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST GULF LIBYAN BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST GULF LIBYAN BANK.

Pobočky FIRST GULF LIBYAN BANK

FGBLLYLTXXX

SIKKA STREET, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.