FCIBSXSMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED

Adresa pobočky

EMMAPLEIN 1

Kód pobočky

FCIBSXSMXXX

Název banky

FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED

Město

PHILIPSBURG

FCIBSXSMXXX

Banka FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED.

Pobočky FIRSTCARIBBEAN INTERNATIONAL BANK (CAYMAN) LIMITED

FCIBSXSMXXX

EMMAPLEIN 1, PHILIPSBURG

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.