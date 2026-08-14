FBCPZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FBC BANK LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FBC BANK LTD

Adresa pobočky

FLOOR 6, FBC CENTRE

Kód pobočky

FBCPZWHAXXX

Název banky

FBC BANK LTD

Město

HARARE

FBCPZWHAXXX

Banka FBC BANK LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FBC BANK LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky FBC BANK LTD.

Pobočky FBC BANK LTD

FBCPZWHAXXX

FLOOR 6, FBC CENTRE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.