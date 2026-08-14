FADLYESAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)
Detaily kódu Swift
FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)
90TH STREET
FADLYESAXXX
FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)
ADEN
Banka FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)
Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK).
Pobočky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.