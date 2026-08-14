FADLYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)

Adresa pobočky

90TH STREET

Kód pobočky

FADLYESAXXX

Název banky

FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)

Město

ADEN

FADLYESAXXX

Banka FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)

Najděte kódy Swift různých poboček banky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK).

Pobočky FIRST ADEN ISLAMIC BANK (FAD BANK)

FADLYESAXXX

90TH STREET, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.