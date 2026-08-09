EXTNDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A.

Adresa pobočky

EXIM HOUSE

Kód pobočky

EXTNDJJDXXX

Název banky

EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A.

Město

DJIBOUTI

EXTNDJJDXXX

Banka EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A..

Pobočky EXIM BANK (DJIBOUTI) S.A.

EXTNDJJDXXX

EXIM HOUSE, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.