EVRFRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EVROFINANCE MOSNARBANK

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EVROFINANCE MOSNARBANK

Adresa pobočky

NOVYJ ARBAT UL. 29

Kód pobočky

EVRFRUMMXXX

Název banky

EVROFINANCE MOSNARBANK

Město

MOSCOW

EVRFRUMMXXX

Banka EVROFINANCE MOSNARBANK není v tuto chvíli podporována

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Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.