EMPWZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky EMPOWERBANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

EMPOWERBANK LIMITED

Adresa pobočky

60 WEST ROAD, AVONDALE

Kód pobočky

EMPWZWHXXXX

Název banky

EMPOWERBANK LIMITED

Město

HARARE

EMPWZWHXXXX

Banka EMPOWERBANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky EMPOWERBANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky EMPOWERBANK LIMITED.

Pobočky EMPOWERBANK LIMITED

EMPWZWHXXXX

60 WEST ROAD, AVONDALE, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.