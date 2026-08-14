ECOCZWHXXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ECOBANK ZIMBABWE LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ECOBANK ZIMBABWE LIMITED

Adresa pobočky

SAM LEVY'S OFFICE PARK, BLOCK A

Kód pobočky

ECOCZWHXXXX

Název banky

ECOBANK ZIMBABWE LIMITED

Město

HARARE

ECOCZWHXXXX

Banka ECOBANK ZIMBABWE LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ECOBANK ZIMBABWE LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky ECOBANK ZIMBABWE LIMITED.

Pobočky ECOBANK ZIMBABWE LIMITED

ECOCZWHXXXX

SAM LEVY'S OFFICE PARK, BLOCK A, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.