ECOCGQGQXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky ECOBANK GUINEE EQUATORIALE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

ECOBANK GUINEE EQUATORIALE

Adresa pobočky

AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA 01

Kód pobočky

ECOCGQGQXXX

Název banky

ECOBANK GUINEE EQUATORIALE

Město

MALABO

ECOCGQGQXXX

Banka ECOBANK GUINEE EQUATORIALE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky ECOBANK GUINEE EQUATORIALE

Najděte kódy Swift různých poboček banky ECOBANK GUINEE EQUATORIALE.

Pobočky ECOBANK GUINEE EQUATORIALE

ECOCGQGQXXX

AVENIDA DE LA INDEPENDENCIA 01, MALABO

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.