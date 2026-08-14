DOLIRU8YXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CB DOLINSK (JSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CB DOLINSK (JSC)

Adresa pobočky

KOMSOMOLSKAYA STR 145

Kód pobočky

DOLIRU8YXXX

Název banky

CB DOLINSK (JSC)

Město

YUZHNO-SAKHALINSK

DOLIRU8YXXX

Banka CB DOLINSK (JSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CB DOLINSK (JSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CB DOLINSK (JSC).

Pobočky CB DOLINSK (JSC)

DOLIRU8YXXX

KOMSOMOLSKAYA STR 145, YUZHNO-SAKHALINSK, 693010

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.