DERZRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky DERZHAVA PJSCB

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

DERZHAVA PJSCB

Adresa pobočky

BOLSHOY SAVVINSK 9

Kód pobočky

DERZRUMMXXX

Název banky

DERZHAVA PJSCB

Město

MOSCOW

DERZRUMMXXX

Banka DERZHAVA PJSCB není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky DERZHAVA PJSCB

Najděte kódy Swift různých poboček banky DERZHAVA PJSCB.

Pobočky DERZHAVA PJSCB

DERZRUMMXXX

BOLSHOY SAVVINSK 9, MOSCOW, 119435

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.