DBLNTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky NSIA BANQUE TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

NSIA BANQUE TOGO

Adresa pobočky

3519 BOULEVARD DU 13 JANVIER

Kód pobočky

DBLNTGTGXXX

Název banky

NSIA BANQUE TOGO

Město

LOME

DBLNTGTGXXX

Banka NSIA BANQUE TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky NSIA BANQUE TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky NSIA BANQUE TOGO.

Pobočky NSIA BANQUE TOGO

DBLNTGTGXXX

3519 BOULEVARD DU 13 JANVIER, LOME

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.