DABAIE2D882
Detaily kódu BIC/Swift banky DANSKE BANK A/S
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky DANSKE BANK A/S pomocí převodu přes Wise. Více informací
DANSKE BANK A/S
3 HARBOURMASTER PLACE
882
DANSKE BANK A/S
DUBLIN
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Irsko
1. Chcete poslat peníze do země Irsko
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Irsko.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky DANSKE BANK A/S
Najděte kódy Swift různých poboček banky DANSKE BANK A/S.
Pobočky DANSKE BANK A/S
DABAIE2D500
27 COLLEGE GREEN, DUBLIN, D02 E198
DABAIE2D501
27 COLLEGE GREEN, DUBLIN, D02 E198
DABAIE2D502
MAIN ST, BLANCHARDSTOWN, DUBLIN
DABAIE2D503
181 HOWTH ROAD, FINGLAS, DUBLIN, D03 W6Y1
DABAIE2D504
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D506
27 COLLEGE GREEN, O'CONNELL STREET, DUBLIN, D02 E198
DABAIE2D508
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D509
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D511
98 SOUTH CIRCULAR ROAD, LEANARDS, DUBLIN, D08 H9X7
DABAIE2D513
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D515
55 MAIN STREET, DONNYBROOK, DUBLIN, D13 WY02
DABAIE2D520
138 LR BAGGOT STREET, DUBLIN, D02 AC96
DABAIE2D522
1/2 BALLYMOUNT RD, WALKINSTOWN, DUBLIN, D12 F866
DABAIE2D550
NATIONAL HOUSE (WILTON TERRACE), DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D592
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D598
FLOOR 7, THE SHIPPING OFFICE, DUBLIN, D02 Y049
DABAIE2D599
FLOOR 7, THE SHIPPING OFFICE, DUBLIN, D02 Y049
DABAIE2D600
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D601
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D606
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D611
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D615
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D621
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D626
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D631
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D633
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D634
19 PATRICK STREET, BALLINACURRA, LIMERICK, V94 K5P7
DABAIE2D636
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D640
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D641
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D642
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D643
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D644
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D645
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D646
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D648
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D649
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D653
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D655
71 SOUTH MALL WILTON, CORK, T12 HC79
DABAIE2D661
ST GEORGE TERRACE, DRUMSHANBO, CARRICK-ON-SHANNON
DABAIE2D663
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D666
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D667
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D668
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D671
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D674
FLOOR 3, FORTE LYNNE HOUSE, FORTE, LETTERKENNY
DABAIE2D676
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D678
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D680
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D681
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D683
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D686
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D687
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D688
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D690
181 HOWTH ROAD, DUBLIN, D03 W6Y1
DABAIE2D691
MAIN ST, MILFORD
DABAIE2D696
ST GEORGE TERRACE, CARRICK-ON-SHANNON
DABAIE2D697
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D698
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D699
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D711
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D716
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D721
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D723
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D728
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D729
99 TERENURE ROAD NORTH, TERENURE, DUBLIN, D6W W650
DABAIE2D731
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D735
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D736
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D737
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D738
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D739
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D740
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D741
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D742
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D743
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D744
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D745
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D746
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D747
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D748
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D749
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D750
UNIT 21, MALLOW
DABAIE2D751
1 MAIN STREET, CAVAN, H12 VY47
DABAIE2D752
38 RAILWAY STREET, NAVAN, C15 YH05
DABAIE2D753
FLOOR 3, BOYNE TOWER, DROGHEDA, A92 F682
DABAIE2D754
FLOOR 0, BLOCK 2, GALWAY, H91 W1YV
DABAIE2D755
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D756
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D757
UNIT 2 AND 3, BALLINCOLLIG, P31 FF66
DABAIE2D758
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D759
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D760
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D761
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D762
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D763
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D764
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D765
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D766
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D767
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D768
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D769
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D770
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D771
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D772
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D773
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D774
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D775
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D777
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D778
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D779
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D780
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D781
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D782
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D783
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D784
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D785
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D786
1 AIRTON CLOSE, TALLAGHT, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D800
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D801
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D802
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D803
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D804
71 SOUTH MALL, CORK, T12 HC79
DABAIE2D805
19 PATRICK STREET, LIMERICK, V94 K5P7
DABAIE2D806
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D807
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D808
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D809
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D810
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D811
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D812
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D813
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D814
19 PATRICK STREET, LIMERICK, V94 K5P7
DABAIE2D815
19 PATRICK STREET, LIMERICK, V94 K5P7
DABAIE2D816
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D817
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D818
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D819
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D821
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D822
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D823
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D824
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D825
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D826
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D827
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D828
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D829
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D830
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D831
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D832
FLOOR 1, DUBLIN, D08 H9X7
DABAIE2D833
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D834
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D835
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D836
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D837
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D838
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D839
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D840
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D841
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D842
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D843
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D844
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D845
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D846
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D847
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D848
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D849
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D850
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D851
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D852
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D853
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D854
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D855
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D856
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D857
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D858
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D859
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D860
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D861
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D862
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D863
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D864
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D865
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D866
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D867
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D868
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D869
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D870
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D871
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D872
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D873
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D874
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D875
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D876
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D877
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D878
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D879
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D880
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D881
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D882
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D883
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D884
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D885
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D886
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D887
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D888
138 LR BAGGOT STREET, DUBLIN, D02 AC96
DABAIE2D889
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D890
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D891
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D892
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D893
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D894
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D895
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D896
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D897
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D898
1 AIRTON CLOSE, TALLAGHT, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D899
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D900
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D901
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D902
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D903
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D904
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D905
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D906
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D907
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D908
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D909
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D910
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D911
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D912
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D913
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D914
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D915
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D916
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D917
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D918
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D919
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D920
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D921
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D922
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D923
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D924
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D925
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D926
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D927
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D928
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D929
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D930
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D931
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D932
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D933
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D934
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D935
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D936
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D937
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D938
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D939
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D940
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D941
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D942
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D943
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D944
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D945
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D946
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D947
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D948
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D949
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D950
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D951
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D952
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D953
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D954
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D955
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D956
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D957
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D958
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D959
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D960
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D961
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D962
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D963
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D964
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D965
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D966
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D967
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D968
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D969
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D970
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D971
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D972
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D973
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D974
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D975
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D976
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D977
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D978
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D979
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D980
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D981
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D983
FLOOR 7, THE SHIPPING OFFICE, DUBLIN, D02 Y049
DABAIE2D984
FLOOR 7, THE SHIPPING OFFICE, DUBLIN, D02 Y049
DABAIE2D987
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D988
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D990
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D991
3 HARBOURMASTER PLACE, IFSC, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2D992
71 SOUTH MALL, CORK, T12 HC79
DABAIE2D993
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D994
MONEENAGEISHA ROAD, GALWAY, H91 W1YV
DABAIE2D995
NATIONAL HOUSE, DUBLIN, D24 AW99
DABAIE2D999
3 HARBOURMASTER PLACE, DUBLIN, D01 K8F1
DABAIE2DXXX
FLOOR 7, THE SHIPPING OFFICE, DUBLIN, D02 Y049
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.