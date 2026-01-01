DABAGB2B780
Detaily kódu BIC/Swift banky NORTHERN BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky NORTHERN BANK LIMITED pomocí převodu přes Wise. Více informací
NORTHERN BANK LIMITED
DONEGALL SQUARE WEST
780
NORTHERN BANK LIMITED
BELFAST
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Spojené království
1. Chcete poslat peníze do země Spojené království
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat GBP příjemci v zemi Spojené království.
2. Vyberte a pošlete GBP
2. Vyberte a pošlete GBP
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu GBP, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky NORTHERN BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky NORTHERN BANK LIMITED.
Pobočky NORTHERN BANK LIMITED
DABAGB2B001
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B005
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B009
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B033
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B101
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B103
564-568 FALLS ROAD, BELFAST, BT11 9AE
DABAGB2B106
UPPER GALWALLY, BELFAST, BT8 6FX
DABAGB2B109
353 LISBURN ROAD, BELFAST, BT9 7EP
DABAGB2B110
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B111
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B114
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B118
39 MALLUSK ROAD, BELFAST, BT36 4PP
DABAGB2B121
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B122
353 LISBURN ROAD, BELFAST, BT9 7EP
DABAGB2B125
518-520 UPPER NEWTOWNARDS ROAD, BELFAST, BT4 3HD
DABAGB2B126
564-568 FALLS ROAD, BELFAST, BT11 9AE
DABAGB2B128
518-520 UPPER NEWTOWNARDS ROAD, BELFAST, BT4 3HD
DABAGB2B131
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B132
353 LISBURN ROAD, BELFAST, BT9 7EP
DABAGB2B134
UPPER GALWALLY, BELFAST, BT8 6FX
DABAGB2B141
49-51 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, BT7 1ND
DABAGB2B145
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B147
518-520 UPPER NEWTOWNARDS ROAD, BELFAST, BT4 3HD
DABAGB2B149
49-51 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, BT7 1ND
DABAGB2B202
42 HIGH STREET, ANTRIM, BT41 4AP
DABAGB2B206
78 SCOTCH STREET, ARMAGH, BT61 7DJ
DABAGB2B216
5-6 MARKET SQUARE - DUNGANNON, DUNGANNON, BT70 1AB
DABAGB2B221
24-26 ANN STREET - BALLYCASTLE, BALLYCASTLE, BT54 6AD
DABAGB2B224
35 MAIN STREET - BALLYGAWLEY, BALLYGAWLEY, BT70 2HD
DABAGB2B227
18 THE SQUARE - BALLYCLARE, BT39, BALLYCLARE, BT39 9BB
DABAGB2B229
SOUTH CIRCULAR ROAD, BANGOR, BT19 7HB
DABAGB2B231
1-2 BROADWAY - BALLYMENA, BT43, BALLYMENA, BT43 6EA
DABAGB2B237
6 HIGH STREET - BALLYMONEY, BT53, BALLYMONEY, BT53 6AD
DABAGB2B241
29 HIGH STREET - BALLYNAHINCH, BALLYNAHINCH, BT24 8AD
DABAGB2B246
37-39 BRIDGE STREET, BANBRIDGE, BT32 3JL
DABAGB2B251
SOUTH CIRCULAR ROAD, BANGOR, BT19 7HB
DABAGB2B252
77 MAIN STREET, BANGOR, BT20 5AP
DABAGB2B256
5-7 MARKET STREET, OMAGH, BT78 1BN
DABAGB2B258
UPPER GALWALLY, BELFAST, BT8 6FX
DABAGB2B259
22 THE DIAMOND - COLERAINE, BT52, COLERAINE, BT52 1DE
DABAGB2B261
21-23 HIGH STREET, CARRICKFERGUS, BT39 7AL
DABAGB2B264
66 MAIN STREET - STRABANE, BT82, STRABANE, BT82 8AX
DABAGB2B266
58 MARKET STREET - DOWNPATRICK, DOWNPATRICK, BT30 6LX
DABAGB2B277
22 THE DIAMOND - COLERAINE, BT52, COLERAINE, BT52 1DE
DABAGB2B281
1 KILLINCHY STREET, COMBER, BT23 5AP
DABAGB2B282
38 JAMES STREET - COOKSTOWN, BT80, COOKSTOWN, BT80 8LX
DABAGB2B284
49-51 MARKET STREET, DOWNPATRICK, BT30 6LR
DABAGB2B285
58 HILL STREET, NEWRY, BT34 1AR
DABAGB2B286
1-2 BROADWAY - BALLYMENA, BT43, BALLYMENA, BT43 6EA
DABAGB2B289
35 HIGH STREET - NEWTOWNARDS, NEWTOWNARDS, BT23 7HS
DABAGB2B291
49-51 MARKET STREET, DOWNPATRICK, BT30 6LR
DABAGB2B296
37-39 BRIDGE STREET, BANBRIDGE, BT32 3JL
DABAGB2B302
5-6 MARKET SQUARE - DUNGANNON, DUNGANNON, BT70 1AB
DABAGB2B306
46-48 CATHERINE STREET, LIMAVADY, BT49 9DB
DABAGB2B309
24 TOWNHALL STREET - ENNISKILLEN, ENNISKILLEN, BT74 7BB
DABAGB2B316
5-7 MARKET STREET, OMAGH, BT78 1BN
DABAGB2B321
99-101 MAIN STREET, FIVEMILETOWN, BT75 0PG
DABAGB2B323
5 SHORE STREET - CUSHENDALL, BT44, CUSHENDALL, BT44 0NA
DABAGB2B325
LONGWOOD ROAD - NEWTOWNABBEY, NEWTOWNABBEY, BT37 9UH
DABAGB2B326
20 BALLYNAHINCH STREET, HILLSBOROUGH, BT26 6AW
DABAGB2B332
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B336
MAIN STREET - IRVINESTOWN, BT94, IRVINESTOWN, BT94 1GJ
DABAGB2B338
MAIN STREET - KILREA, BT51 5QS, KILREA, BT51 5QS
DABAGB2B341
78 SCOTCH STREET, ARMAGH, BT61 7DJ
DABAGB2B342
MAIN STREET - IRVINESTOWN, BT94, IRVINESTOWN, BT94 1GJ
DABAGB2B344
42 GREENCASTLE STREET, KILKEEL, BT34 4BH
DABAGB2B345
1 KILLINCHY STREET, COMBER, BT23 5AP
DABAGB2B346
MAIN STREET - KILREA, BT51 5QS, KILREA, BT51 5QS
DABAGB2B348
35 HIGH STREET - NEWTOWNARDS, NEWTOWNARDS, BT23 7HS
DABAGB2B351
19 MAIN STREET, LARNE, BT40 1JX
DABAGB2B356
46-48 CATHERINE STREET, LIMAVADY, BT49 9DB
DABAGB2B361
62-66 BOW STREET, LISBURN, BT28 1YS
DABAGB2B366
SHIPQUAY PLACE - LONDONDERRY, LONDONDERRY, BT48 6DF
DABAGB2B371
39 MARKET STREET, LURGAN, BT66 6AB
DABAGB2B373
39 MALLUSK ROAD - NEWTOWNABBEY, NEWTOWNABBEY, BT36 4PP
DABAGB2B376
14 BROAD STREET - MAGHERAFELT, MAGHERAFELT, BT45 6EA
DABAGB2B381
14 BROAD STREET - MAGHERAFELT, MAGHERAFELT, BT45 6EA
DABAGB2B383
27 GLENSHANE ROAD - LONDONDERRY, LONDONDERRY, BT47 2LN
DABAGB2B384
45-48 HIGH STREET - PORTADOWN, PORTADOWN, BT62 1LB
DABAGB2B386
58 MARKET STREET - DOWNPATRICK, DOWNPATRICK, BT30 6LX
DABAGB2B392
58 HILL STREET, NEWRY, BT34 1AR
DABAGB2B394
LONGWOOD ROAD - NEWTOWNABBEY, NEWTOWNABBEY, BT37 9UH
DABAGB2B395
LONGWOOD ROAD - NEWTOWNABBEY, NEWTOWNABBEY, BT37 9UH
DABAGB2B396
35 HIGH STREET - NEWTOWNARDS, NEWTOWNARDS, BT23 7HS
DABAGB2B398
24 TOWNHALL STREET - ENNISKILLEN, ENNISKILLEN, BT74 7BB
DABAGB2B401
66 MAIN STREET - STRABANE, BT82, STRABANE, BT82 8AX
DABAGB2B407
5-7 MARKET STREET, OMAGH, BT78 1BN
DABAGB2B411
45-48 HIGH STREET - PORTADOWN, PORTADOWN, BT62 1LB
DABAGB2B417
35 HIGH STREET - NEWTOWNARDS, NEWTOWNARDS, BT22 2SP
DABAGB2B421
1-2 BROADWAY - BALLYMENA, BT43, BALLYMENA, BT43 6EA
DABAGB2B427
22 THE DIAMOND - COLERAINE, BT52, COLERAINE, BT52 1DE
DABAGB2B428
22 THE DIAMOND - COLERAINE, BT52, COLERAINE, BT52 1DE
DABAGB2B431
42 HIGH STREET, ANTRIM, BT41 4AP
DABAGB2B432
37-39 BRIDGE STREET, BANBRIDGE, BT32 3JL
DABAGB2B434
32 MAIN STREET - SAINTFIELD, BT24, SAINTFIELD, BT24 7AB
DABAGB2B437
66 MAIN STREET - STRABANE, BT82, STRABANE, BT82 8AX
DABAGB2B438
45-48 HIGH STREET - PORTADOWN, PORTADOWN, BT62 1LB
DABAGB2B440
58 HILL STREET, NEWRY, BT34 1AR
DABAGB2B441
21-23 HIGH STREET, CARRICKFERGUS, BT38 7AL
DABAGB2B466
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B467
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B468
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B470
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B472
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B500
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B600
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B601
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B602
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B603
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B604
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B605
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B606
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B608
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B610
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B611
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B612
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B613
45-48 HIGH STREET - PORTADOWN, PORTADOWN, BT62 1LB
DABAGB2B614
18 BALLYMONEY ROAD - BALLYMENA, BALLYMENA, BT43 5BY
DABAGB2B615
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B616
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B617
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B618
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B619
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B620
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B621
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B622
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B624
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B625
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B626
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B627
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B628
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B629
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B630
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B631
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B632
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B633
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B634
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B635
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B640
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B641
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B662
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B663
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B664
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B665
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B666
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B670
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B671
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B674
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B677
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B680
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B681
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B682
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B683
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B684
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B685
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B690
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B691
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B692
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B693
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B694
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B695
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B696
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B697
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B698
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B699
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B700
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B701
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B702
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B703
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B704
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B705
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B706
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B707
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B708
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B709
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B710
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B711
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B712
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B713
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B714
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B715
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B716
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B717
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B718
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B719
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B720
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B721
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B722
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B723
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B724
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B725
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B726
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B727
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B728
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B729
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B730
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B731
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B732
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B733
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B734
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B735
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B736
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B737
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B738
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B739
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B740
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B741
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B742
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B743
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B744
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B745
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B746
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B747
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B748
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B749
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B750
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B751
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B752
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B753
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B754
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B755
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B756
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B757
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B758
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B759
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B760
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B761
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B762
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B763
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B764
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B765
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B766
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B767
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B768
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B769
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B770
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B771
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B773
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B774
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B775
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B776
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B777
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B778
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B779
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B780
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B781
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B782
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B783
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B784
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B785
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B786
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B787
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B788
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B789
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B790
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B791
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B792
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B793
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B794
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B795
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B796
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B797
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B798
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2B799
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
DABAGB2BRTN
DONEGALL SQUARE WEST, BELFAST, BT1 6JS
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.