CZNBMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky KB BANK MYANMAR LTD

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

KB BANK MYANMAR LTD

Adresa pobočky

104 UNIVERSITY AVE. ST

Kód pobočky

CZNBMMMYXXX

Název banky

KB BANK MYANMAR LTD

Město

YANGON

CZNBMMMYXXX

Banka KB BANK MYANMAR LTD není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky KB BANK MYANMAR LTD

Najděte kódy Swift různých poboček banky KB BANK MYANMAR LTD.

Pobočky KB BANK MYANMAR LTD

CZNBMMMYXXX

104 UNIVERSITY AVE. ST, YANGON, 11041

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.