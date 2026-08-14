CSMMRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK ''COSMOS''

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANK ''COSMOS''

Adresa pobočky

KRASNOGVARDEYSKIY BLVD 7-1

Kód pobočky

CSMMRUMMXXX

Název banky

BANK ''COSMOS''

Město

MOSCOW

CSMMRUMMXXX

Banka BANK ''COSMOS'' není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANK ''COSMOS''

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK ''COSMOS''.

Pobočky BANK ''COSMOS''

CSMMRUMMXXX

KRASNOGVARDEYSKIY BLVD 7-1, MOSCOW, 123317

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.