CRESSARAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA

Adresa pobočky

7732 SALIM IBN ABI BAKR SHAIKAN

Kód pobočky

CRESSARAXXX

Název banky

CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA

Město

RIYADH

CRESSARAXXX

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA

Najděte kódy Swift různých poboček banky CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA.

Pobočky CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA

CRESSARA20R

OFFICE NO.1, FLOOR 2, AL JUMAIAH, RIYADH, 12361-6858

CRESSARAXXX

7732 SALIM IBN ABI BAKR SHAIKAN, RIYADH, 12329

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.