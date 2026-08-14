CRESRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)
Detaily kódu Swift
JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)
1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR. 21
CRESRUMMXXX
JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)
MOSCOW
Banka JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)
Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW).
Pobočky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)
CRESRUMML21
NIKITSKY PEREULOK 5, MOSCOW, 103009
CRESRUMMXXX
1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR. 21, MOSCOW, 125047
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.