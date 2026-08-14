CRESRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)

Adresa pobočky

1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR. 21

Kód pobočky

CRESRUMMXXX

Název banky

JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)

Město

MOSCOW

CRESRUMMXXX

Banka JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)

Najděte kódy Swift různých poboček banky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW).

Pobočky JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW)

CRESRUMML21

NIKITSKY PEREULOK 5, MOSCOW, 103009

CRESRUMMXXX

1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR. 21, MOSCOW, 125047

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.