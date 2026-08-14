CPOBMMMYMUS
Detaily kódu BIC/Swift banky CB BANK PCL
Detaily kódu Swift
CB BANK PCL
334/336 STRAND ROAD
CPOBMMMYMUS
CB BANK PCL
YANGON
Banka CB BANK PCL není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CB BANK PCL
Najděte kódy Swift různých poboček banky CB BANK PCL.
Pobočky CB BANK PCL
CPOBMMMYKTG
334/336 STRAND ROAD CORNER OF 23RD, YANGON, 11142
CPOBMMMYMDY
334/336 STRAND ROAD CORNER OF 23RD, YANGON, 11142
CPOBMMMYMUS
334/336 STRAND ROAD, YANGON, 11142
CPOBMMMYMWD
334/336 STRAND ROAD CORNER OF 23RD, YANGON, 11142
CPOBMMMYXXX
UNION FINANCIAL CENTER TOWER (A+B), YANGON, 11161
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.