COEBLALAODX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
Detaily kódu Swift
Pošlete peníze do Laosu přes Wise a dorazí do 24 hodin. Více informací.
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
13, NEUA STREET, PASACK VILLAGE
COEBLALAODX
BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
OUDOMXAI
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Zahraniční platby ve stylu Wise
Do 24 hodin¹
Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.
Bez překvapení¹
S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.
Sledování převodu v reálném čase
Kompletní přehled pro vás i příjemce.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC.
Pobočky BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO PUBLIC
COEBLALACPS
11, WATLUANG VILLAGE, PAKSE, 16000
COEBLALAKMN
CHOMEUGEUN VILLAGE, THAKHEK, 12000
COEBLALALBP
109/3, PARASAMANH STREET, VIENGXAY, LUANG PHABANG, 06000
COEBLALALNT
LUANGNAMTHA STREET, OUDOMSI, LUANG NAMTHA, 03000
COEBLALAODX
13, NEUA STREET, PASACK VILLAGE, OUDOMXAI, 13000
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.