COCUZWHAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMESA CLEARING HOUSE

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMESA CLEARING HOUSE

Adresa pobočky

4 PURBECK CLOSE HIGHLANDS

Kód pobočky

COCUZWHAXXX

Název banky

COMESA CLEARING HOUSE

Město

HARARE

COCUZWHAXXX

Banka COMESA CLEARING HOUSE není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMESA CLEARING HOUSE

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMESA CLEARING HOUSE.

Pobočky COMESA CLEARING HOUSE

COCUZWHAXXX

4 PURBECK CLOSE HIGHLANDS, HARARE

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.