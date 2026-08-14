COBARUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COMMERZBANK (EURASIJA) AO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COMMERZBANK (EURASIJA) AO

Adresa pobočky

KADASHEVSKAYA NAB 14, K.2

Kód pobočky

COBARUMMXXX

Název banky

COMMERZBANK (EURASIJA) AO

Město

MOSCOW

COBARUMMXXX

Banka COMMERZBANK (EURASIJA) AO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COMMERZBANK (EURASIJA) AO

Najděte kódy Swift různých poboček banky COMMERZBANK (EURASIJA) AO.

Pobočky COMMERZBANK (EURASIJA) AO

COBARUMMXXX

KADASHEVSKAYA NAB 14, K.2, MOSCOW, 119017

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.