CLMDMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BNI MADAGASCAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BNI MADAGASCAR

Adresa pobočky

74, RUE DU 26 JUIN 1960

Kód pobočky

CLMDMGMGXXX

Název banky

BNI MADAGASCAR

Město

ANTANANARIVO

CLMDMGMGXXX

Banka BNI MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BNI MADAGASCAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky BNI MADAGASCAR.

Pobočky BNI MADAGASCAR

CLMDMGM10MA

ANTSIRANANA, 201

CLMDMGM10MM

MAHAJANGA, 401

CLMDMGM10MT

TOAMASINA, 508

CLMDMGMGXXX

74, RUE DU 26 JUIN 1960, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.