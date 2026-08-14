CLAOLU2LECC
Detaily kódu BIC/Swift banky CALASTONE LIMITED
Detaily kódu Swift
Poslat peníze do zahraničí může být s Wise až 5× levnější.
Místo zahraničního bankovního převodu můžete poslat CZK do banky CALASTONE LIMITED pomocí převodu přes Wise. Více informací
CALASTONE LIMITED
53, BOULEVARD ROYAL
ECC
CALASTONE LIMITED
LUXEMBOURG
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 437,43 CZK
Wise účet nabízí více
Posílejte peníze po celém světě
Převody dorazí do 20 sekund.
Zahraniční detaily účtu
Snadno přijímejte platby v různých měnách.
Ušetřete peníze
Žádné marže k směnnému kurzu ani skryté poplatky.
- Můžete ušetřit až 437,43 CZK
Jak Wise funguje
Používejte Wise v několika jednoduchých krocích
1. Chcete poslat peníze do země Lucembursko
1. Chcete poslat peníze do země Lucembursko
Mám Wise účet v zemi Česká republika a chci poslat EUR příjemci v zemi Lucembursko.
2. Vyberte a pošlete EUR
2. Vyberte a pošlete EUR
Ve svém Wise účtu jednoduše vyberu EUR, zadám detaily účtu příjemce a poté přímo jemu pošlu částku v dané místní měně.
3. Peníze dorazí
3. Peníze dorazí
Příjemce obdrží přesnou částku, kterou jsem poslal/a, a v 95 % případů peníze dorazí do 24 hodin.
4.8 ★ v App Store 152 tis. hodnocení
4.8 ★ na Google Play 1,3 mil. hodnocení
Jedna chytrá aplikace, 50 milionů stažení
Posílejte peníze svým stylem
Poslat peníze přes Wise účet znamená nízké poplatky a téměř vždy okamžité připsání příjemci.
Nejrychlejší způsob odeslání
74 % dorazí do 20 sekund.
Nízké poplatky
Nikdy nepřipočítáváme marže.
Nepřetržitý zákaznický servis 365 dní v roce
Získejte pomoc po telefonu, e-mailem nebo přes chat
Platba bankovním převodem vyžaduje o pár kroků více než převod přes Wise a má vyšší limity než platba kartou.
Peníze můžete poslat přes kartu Wise. Platba debetní kartou je snadná a rychlá a obvykle levnější než platba kreditní kartou.
Platba kreditní kartou je snadná a rychlá, ale dražší. Wise přijímá karty Visa, Mastercard a některé karty Maestro.
U plateb Swift se účtují poplatky navíc a tyto platby mohou být dražší než převody přes Wise.
Posíláte peníze do zahraničí pravidelně?
Doporučte příjemci, aby si založil Wise účet, a oba tak při posílání i přijímání peněz výrazně ušetříte.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Udržujeme vaše peníze v bezpečí
Technologie boje proti podvodům
7 milionů kontrol transakcí denně.
Nepřetržitá podpora
Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.
Mezinárodní ochrana vašich financí
Regulují nás vnitrostátní orgány.
Kódy Swift banky CALASTONE LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky CALASTONE LIMITED.
Pobočky CALASTONE LIMITED
CLAOLU2LAAM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LABL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LACH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LACL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LADD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LADV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAEG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAFB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAFS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAGR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAHI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAIM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAIO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAJB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAJR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LALE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LALU
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAMC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LARO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LART
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LASC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LASH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LATR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAUB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAVI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAVW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAXF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAXM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAXS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAXW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAXZ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LAZL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBAD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBAL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBAN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBAT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBBG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBCO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBGS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBJS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBKF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBKH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBKS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBLA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBLI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBLK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBNP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBNS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBNY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBOF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBON
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBOT
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LBPO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBRC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBRW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBSP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBSS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBTC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LBTW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCAT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCAZ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCBL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCBM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCCB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCCL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCCT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCDB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCDD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCEC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCEG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCEI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCEQ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCFL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCFM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCFT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCGL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCGM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCGW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCHT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCHW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCIP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCIT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCLF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCLI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCLR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCMI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCNE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCOU
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCPP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCRF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCSP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCTB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCTC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCTF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCTR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCTW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCUS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCVP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCWC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCWH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LCWK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDBR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDBU
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDBV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDEU
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDON
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDSP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDST
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDTW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDWP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LDZB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LEAS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LECC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LECE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LEFA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LEFG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LEMB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LENT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFAC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFCB
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LFCC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFEB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFED
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFID
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFIE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFLN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFMM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFNC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFNZ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFPT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFSC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFSF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFSL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFSP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFST
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFTC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFTL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFUB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFUQ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFUX
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LFZR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGAB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGCH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGHK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGLG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGOL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGOS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LGPS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHAS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHAW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHDD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHEN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHGF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHGR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHHL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHIF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHLL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHLM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHLU
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHMA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHMM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHPB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHRT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHST
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHTB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHUC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHUK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LHUW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIBN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIBR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LICB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIDL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIFH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIFS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIGG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIGL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIKA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LINF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LINS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LINV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIPS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LITC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LITF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIUP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIVS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LIWI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJAB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJAR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJHP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJMF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJOL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJOU
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJPA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJPL
LUXEMBOURG
CLAOLU2LJPM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJTR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LJUP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKAM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKBL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKCM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKGI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKGS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKLH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKLK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKRR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LKSH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLAZ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLBT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLEG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLGI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLGM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLGN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLGO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLHT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLIO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLNG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLOG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLUK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LLZS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMAG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMAL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMAM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMAN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMAY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMBK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMEG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMER
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMGL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMGR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMGS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMIR
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LMIT
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LMIU
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LMKD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMLB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMLQ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMNL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMOB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMRG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMTL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMUL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LMYT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNAP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNAV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNEP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNGR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNNB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNND
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNNK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNOR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNOV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNRR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNUC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNYK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LNYT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOBK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOCT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOGP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOKH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOKX
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOLD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LOMM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LORB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LORD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPAH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPAS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPBG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPCP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPDD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPER
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPGD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPIC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPIN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPIO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPLD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPLL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPON
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPOR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPPF
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LPPS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPRF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPRV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPTF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPXE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPXF
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPXN
46A, AVENUE J. F. KENNEDY, LUXEMBOURG, L-1855
CLAOLU2LPXR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LPXT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LQUT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LQWD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LQWG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LQWJ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LQWM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRAJ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRAT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRBN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRBP
LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRBR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRBS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRCE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRCP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRDL
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LRED
204, RTE D'ARLON, STRASSEN, LUXEMBOURG, L-8010
CLAOLU2LREN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRLU
LUXEMBOURG
CLAOLU2LRMT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LROB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LROY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRSK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRSV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRTH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRTL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LRWC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSAD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSAN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSAR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSBG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSBJ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSBR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSCB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSCD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSCH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSCL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSCZ
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSDD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSEB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSEC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSHE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSIC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSIG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSIR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSKA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSKB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSKK
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSLH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSLS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSMW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSNS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSNY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSOC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSOM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSPB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSPC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSPS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSPV
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSQN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSQT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSSA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSSC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSSG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSSI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSSL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSSN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSTD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSTL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSTN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSTS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSUS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSVE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSVI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSVN
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LSWP
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTAE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTAI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTAY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTBB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTBY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTCC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTCO
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTCS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTDD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTDW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTHR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTHS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTIL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTIM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTLW
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTMI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTRA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTWE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTWH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LTWI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LUBL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LUBS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LUNB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LUOM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LUOT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVAC
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVGR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVIR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVTG
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVTH
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVTI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVTR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LVTS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWAS
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWAY
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWCR
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWDB
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWDD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWEA
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWEL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWOM
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWSE
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LWTD
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LXXX
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LYBT
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LZFL
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
CLAOLU2LZXI
53, BOULEVARD ROYAL, LUXEMBOURG, L-2449
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.