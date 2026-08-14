CHDDMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED
Detaily kódu Swift
CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED
60 SHWEDAGON PAGODA, DAGON TOWNSHIP
CHDDMMMYXXX
CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED
YANGON
Banka CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED
Najděte kódy Swift různých poboček banky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED.
Pobočky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.