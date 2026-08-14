CHDDMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED

Adresa pobočky

60 SHWEDAGON PAGODA, DAGON TOWNSHIP

Kód pobočky

CHDDMMMYXXX

Název banky

CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED

Město

YANGON

CHDDMMMYXXX

Banka CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED

Najděte kódy Swift různých poboček banky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED.

Pobočky CONSTRUCTION, HOUSING AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BANK LIMITED

CHDDMMMYXXX

60 SHWEDAGON PAGODA, DAGON TOWNSHIP, YANGON, 11191

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.