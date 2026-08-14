CDBLLYLT021
Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
Detaily kódu Swift
BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
TRIPOLI MAIN BRANCH BUILDING
CDBLLYLT021
BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
TRIPOLI
Banka BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.) není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.).
Pobočky BANK OF COMMERCE AND DEVELOPMENT (L.J.S.C.)
CDBLLYLT011
AL MUKTAR TOWER, BENGHAZI
CDBLLYLT012
ALFURASIA INVESTMENT CLUB COMPLEX, BENGHAZI
CDBLLYLT013
BENINA AIRPORT, BENGHAZI
CDBLLYLT014
ISLAMIC CALL BUILDING, BENGHAZI
CDBLLYLT015
EL BERKA BUILDING, BENGHAZI
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.