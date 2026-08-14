CCGNRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CC 'SPB CLEARING' (JSC)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CC 'SPB CLEARING' (JSC)

Adresa pobočky

KRASNOGVARDEYSKIY PROEZD 1

Kód pobočky

CCGNRUMMXXX

Název banky

CC 'SPB CLEARING' (JSC)

Město

MOSCOW

CCGNRUMMXXX

Banka CC 'SPB CLEARING' (JSC) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CC 'SPB CLEARING' (JSC)

Najděte kódy Swift různých poboček banky CC 'SPB CLEARING' (JSC).

Pobočky CC 'SPB CLEARING' (JSC)

CCGNRUMMXXX

KRASNOGVARDEYSKIY PROEZD 1, MOSCOW, 123112

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.