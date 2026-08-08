CCEIGQGQBAT

Detaily kódu BIC/Swift banky CCEI BANK GE

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

CCEI BANK GE

Adresa pobočky

EDIFICIO CCEI BANK GUINEA

Kód pobočky

CCEIGQGQBAT

Název banky

CCEI BANK GE

Město

BATA

CCEIGQGQBAT

Banka CCEI BANK GE není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.