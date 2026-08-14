CCBCTWTP971

Detaily kódu BIC/Swift banky CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.

Adresa pobočky

NO. 26 TIANJIN ST, ZHONGSHAN

Kód pobočky

CCBCTWTP971

Název banky

CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.

Město

TAIPEI

CCBCTWTP971

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

Založte si účet
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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.

Najděte kódy Swift různých poboček banky CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD..

Pobočky CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD.

CCBCTWTP109

12F, NO.57 SEC. 2, ZHONGSHAN N, TAIPEI, 104

CCBCTWTP212

9F, NO.101 ZHENGZHOU RD, DATONG, TAIPEI, 103

CCBCTWTP220

NO.38 SEC. 2, ZIYOU RD, CENTRAL, TAICHUNG, 400

CCBCTWTP300

1F, NO.98 SEC. 2, NANJING E. RD, TAIPEI, 104

CCBCTWTP301

1F, NO.68 HENGYANG RD, ZHONGZHENG, TAIPEI, 100

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.