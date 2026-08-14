CBRFRUMMXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION
Detaily kódu Swift
CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION
NEGLINNAYA 12
CBRFRUMMXXX
CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION
MOSCOW
Banka CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION
Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION.
Pobočky CENTRAL BANK OF RUSSIAN FEDERATION
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.