CBLJLYLX001

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF LIBYA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF LIBYA

Adresa pobočky

JAMAL ABDLNASER STREET

Kód pobočky

CBLJLYLX001

Název banky

CENTRAL BANK OF LIBYA

Město

BENGHAZI

CBLJLYLX001

Banka CENTRAL BANK OF LIBYA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF LIBYA

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF LIBYA.

Pobočky CENTRAL BANK OF LIBYA

CBLJLYLX001

JAMAL ABDLNASER STREET, BENGHAZI

CBLJLYLX002

JAMAL ABDLNASER, SEBHA

CBLJLYLX004

DAHRA, TRIPOLI

CBLJLYLXXXX

AL FATAH STREET, TRIPOLI

CBLJLYLYXXX

AL FATAH STREET, TRIPOLI

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.