CBJOJOAX02A

Detaily kódu BIC/Swift banky CENTRAL BANK OF JORDAN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

CENTRAL BANK OF JORDAN

Adresa pobočky

Kód pobočky

CBJOJOAX02A

Název banky

CENTRAL BANK OF JORDAN

Město

AQABA

CBJOJOAX02A

Banka CENTRAL BANK OF JORDAN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky CENTRAL BANK OF JORDAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky CENTRAL BANK OF JORDAN.

Pobočky CENTRAL BANK OF JORDAN

CBJOJOA2XXX

KING HUSSEIN STREET, AMMAN, 11118

CBJOJOA3XXX

KING HUSSEIN STREET, AMMAN, 11118

CBJOJOAX021

IRBID, 21110

CBJOJOAX02A

AQABA, 77110

CBJOJOAXXXX

CENTRAL BANK OF JORDAN BUILDING, AMMAN, 11118

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.