CACDDJJDXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky CAC INTERNATIONAL BANK

Přijmout peníze s WisePoslat s Wise

Detaily kódu Swift

Název pobočky

CAC INTERNATIONAL BANK

Adresa pobočky

FLOOR GF, ALKARAM BUILDING

Kód pobočky

CACDDJJDXXX

Název banky

CAC INTERNATIONAL BANK

Město

DJIBOUTI

CACDDJJDXXX

Banka CAC INTERNATIONAL BANK není v tuto chvíli podporována

Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.

Dejte mi vědět

Kódy Swift banky CAC INTERNATIONAL BANK

Najděte kódy Swift různých poboček banky CAC INTERNATIONAL BANK.

Pobočky CAC INTERNATIONAL BANK

CACDDJJDISB

FLOOR 5, ALNOOR BUILDING, DJIBOUTI

CACDDJJDXXX

FLOOR GF, ALKARAM BUILDING, DJIBOUTI, 77101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.