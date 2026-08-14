CACBYESAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER)

Adresa pobočky

SIRAH, CRATER

Kód pobočky

CACBYESAXXX

Název banky

COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER)

Město

ADEN

CACBYESAXXX

Banka COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER)

Najděte kódy Swift různých poboček banky COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER).

Pobočky COOPERATIVE AND AGRICULTURAL CREDIT BANK (HEADQUARTER)

CACBYESAXXX

SIRAH, CRATER, ADEN

CACBYESAYIS

KALTEX ROUNDABOUT 3 CAC ISLAMIC, ADEN

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.