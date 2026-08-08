BTFHIQBAXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH

Adresa pobočky

14TH RAMADAN STREET

Kód pobočky

BTFHIQBAXXX

Název banky

AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH

Město

BAGHDAD

BTFHIQBAXXX

Banka AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH.

Pobočky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH

BTFHIQBAXXX

14TH RAMADAN STREET, BAGHDAD, 44001

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.