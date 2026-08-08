BTFHIQBAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH
Detaily kódu Swift
AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH
14TH RAMADAN STREET
BTFHIQBAXXX
AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH
BAGHDAD
Banka AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH.
Pobočky AL BARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. IRAQ BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.