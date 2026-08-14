BSBMMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE SBM MADAGASCAR

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE SBM MADAGASCAR

Adresa pobočky

1, RUE ANDIANARY RATIANARIVO

Kód pobočky

BSBMMGMGXXX

Název banky

BANQUE SBM MADAGASCAR

Město

ANTANANARIVO

BSBMMGMGXXX

Banka BANQUE SBM MADAGASCAR není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE SBM MADAGASCAR

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE SBM MADAGASCAR.

Pobočky BANQUE SBM MADAGASCAR

BSBMMGMGXXX

1, RUE ANDIANARY RATIANARIVO, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.