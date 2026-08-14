BSAHTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BSIC TOGO SA

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BSIC TOGO SA

Adresa pobočky

BOULEVARD DU 13 JANVIER

Kód pobočky

BSAHTGTGXXX

Název banky

BSIC TOGO SA

Město

LOME

BSAHTGTGXXX

Banka BSIC TOGO SA není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BSIC TOGO SA

Najděte kódy Swift různých poboček banky BSIC TOGO SA.

Pobočky BSIC TOGO SA

BSAHTGTGXXX

BOULEVARD DU 13 JANVIER, LOME, 2704

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.