BPROVECAXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL
Detaily kódu Swift
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL
AVENIDA VOLLMER CON AV. ESTE O
BPROVECAXXX
BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL
SANTIAGO DE LEON DE CARACAS
Banka BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL.
Pobočky BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL
BPROVECAMAR
MARACAIBO
BPROVECAPZO
PUERTO ORDAZ, CIUDAD GUAYANA
BPROVECAXXX
AVENIDA VOLLMER CON AV. ESTE O, SANTIAGO DE LEON DE CARACAS, 1010
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.