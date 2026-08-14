BPROVECASUC

Detaily kódu BIC/Swift banky BANCO PROVINCIAL S.A.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANCO PROVINCIAL S.A.

Adresa pobočky

Kód pobočky

BPROVECASUC

Název banky

BANCO PROVINCIAL S.A.

Město

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

BPROVECASUC

Banka BANCO PROVINCIAL S.A. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANCO PROVINCIAL S.A.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANCO PROVINCIAL S.A..

Pobočky BANCO PROVINCIAL S.A.

BPROVECASUC

SANTIAGO DE LEON DE CARACAS

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.