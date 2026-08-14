BPECTGTGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky SUNU BANK TOGO

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

SUNU BANK TOGO

Adresa pobočky

23 AVENUE KLEBER DADJO

Kód pobočky

BPECTGTGXXX

Název banky

SUNU BANK TOGO

Město

LOME

BPECTGTGXXX

Banka SUNU BANK TOGO není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky SUNU BANK TOGO

Najděte kódy Swift různých poboček banky SUNU BANK TOGO.

Pobočky SUNU BANK TOGO

BPECTGTGXXX

23 AVENUE KLEBER DADJO, LOME, 1115

SUNUTGTGXXX

23 AVENUE KLEBER DADJO, LOME, 1115

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.