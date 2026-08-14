BOTKRUMMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky AO MUFG BANK (EURASIA)

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

AO MUFG BANK (EURASIA)

Adresa pobočky

ROMANOV PER 4

Kód pobočky

BOTKRUMMXXX

Název banky

AO MUFG BANK (EURASIA)

Město

MOSCOW

BOTKRUMMXXX

Banka AO MUFG BANK (EURASIA) není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky AO MUFG BANK (EURASIA)

Najděte kódy Swift různých poboček banky AO MUFG BANK (EURASIA).

Pobočky AO MUFG BANK (EURASIA)

BOTKRUMMXXX

ROMANOV PER 4, MOSCOW, 125009

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.