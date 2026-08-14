BOTKMMMYXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH
Detaily kódu Swift
MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH
U.F.CENTRE CORNER OF MAHANBAND
BOTKMMMYXXX
MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH
YANGON
Banka MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována
Wise již umožňuje posílat a přijímat platby ve více než 40 měnách a díky naší globální funkci pro USD lze snadno provádět převody v dolarech po celém světě.
Kódy Swift banky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH
Najděte kódy Swift různých poboček banky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH.
Pobočky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.