BOTKMMMYXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH

Adresa pobočky

U.F.CENTRE CORNER OF MAHANBAND

Kód pobočky

BOTKMMMYXXX

Název banky

MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH

Město

YANGON

BOTKMMMYXXX

Banka MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH

Najděte kódy Swift různých poboček banky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH.

Pobočky MUFG BANK, LTD., YANGON BRANCH

BOTKMMMYXXX

U.F.CENTRE CORNER OF MAHANBAND, YANGON, 11162

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.