BMOIMGMGXXX
Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN
Detaily kódu Swift
BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN
PLACE DE L'INDEPENDANCE
BMOIMGMGXXX
BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN
ANTANANARIVO
Banka BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN není v tuto chvíli podporována
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Kódy Swift banky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN
Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN.
Pobočky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN
Nejčastější dotazy
1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.
2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.