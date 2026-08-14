BMOIMGMGXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN

Adresa pobočky

PLACE DE L'INDEPENDANCE

Kód pobočky

BMOIMGMGXXX

Název banky

BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN

Město

ANTANANARIVO

BMOIMGMGXXX

Banka BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN.

Pobočky BANQUE MALGACHE DE L'OCEAN INDIEN

BMOIMGMGXXX

PLACE DE L'INDEPENDANCE, ANTANANARIVO, 101

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.