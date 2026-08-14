BLOMJOAMXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky BLOM BANK S.A.L.

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

BLOM BANK S.A.L.

Adresa pobočky

BLOM BANK BUILDING SHAREEF

Kód pobočky

BLOMJOAMXXX

Název banky

BLOM BANK S.A.L.

Město

AMMAN

BLOMJOAMXXX

Banka BLOM BANK S.A.L. není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky BLOM BANK S.A.L.

Najděte kódy Swift různých poboček banky BLOM BANK S.A.L..

Pobočky BLOM BANK S.A.L.

BLOMJOAMXXX

BLOM BANK BUILDING SHAREEF, AMMAN, 11193

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.