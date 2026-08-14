BKUZRU2PXXX

Detaily kódu BIC/Swift banky PJSC BANK KUZNETSKY

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Detaily kódu Swift

Název pobočky

PJSC BANK KUZNETSKY

Adresa pobočky

KRASNAIA STR. 104

Kód pobočky

BKUZRU2PXXX

Název banky

PJSC BANK KUZNETSKY

Město

PENZA

BKUZRU2PXXX

Banka PJSC BANK KUZNETSKY není v tuto chvíli podporována

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Kódy Swift banky PJSC BANK KUZNETSKY

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Pobočky PJSC BANK KUZNETSKY

BKUZRU2PXXX

KRASNAIA STR. 104, PENZA, 440000

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.