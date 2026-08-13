BKTWTWTP054

Detaily kódu BIC/Swift banky BANK OF TAIWAN

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Detaily kódu Swift

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Název pobočky

BANK OF TAIWAN

Adresa pobočky

88 HSIN YI ROAD SEC.2

Kód pobočky

BKTWTWTP054

Název banky

BANK OF TAIWAN

Město

TAIPEI

BKTWTWTP054

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Zahraniční platby ve stylu Wise

  • Do 24 hodin¹

    Wise doručí většinu plateb Swift v USD do 24 hodin.

  • Bez překvapení¹

    S Wise dostane příjemce přesně tu částku, kterou jste mu slíbili.

  • Sledování převodu v reálném čase

    Kompletní přehled pro vás i příjemce.

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    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Udržujeme vaše peníze v bezpečí

  • Technologie boje proti podvodům

    7 milionů kontrol transakcí denně.

  • Nepřetržitá podpora

    Zákaznická podpora telefonicky, online nebo na chatu.

  • Mezinárodní ochrana vašich financí

    Regulují nás vnitrostátní orgány.

Kódy Swift banky BANK OF TAIWAN

Najděte kódy Swift různých poboček banky BANK OF TAIWAN.

Pobočky BANK OF TAIWAN

BKTWTWTP003

120 CHONGCING SOUTH ROAD, TAIPEI, 100

BKTWTWTP007

49 GUANCIAN ROAD, JHONGJHENG, TAIPEI, 100

BKTWTWTP008

49 WU-CHANG STREET, TAIPEI, 104

BKTWTWTP009

155 FU CHIEN ROAD, TAINAN, 700

BKTWTWTP010

FLOOR 2, 140 TZU YU ROAD, TAICHUNG, 403

Nejčastější dotazy

1 Schopnost příjemce obdržet celou částku může záviset na různých faktorech, včetně politik banky příjemce a sítě korespondenčních bank. Nemůžeme zaručit, že příjemce obdrží při každé transakci celou částku. Skutečný výsledek konkrétního převodu se může lišit. Zjistěte více.

2 Uvedená rychlost transakce závisí na dostupnosti finančních prostředků, schválení vlastním ověřovacím systémem Wise a dostupnosti bankovního systému našich partnerů. Nemusí být k dispozici pro všechny transakce. Zjistěte více.